«Манчестер Юнайтед» не смог добить «Бёрнли» и поплатился очками

В 24-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к «Бёрнли», главному аутсайдеру турнира, который, на удивление, пропускает реже «красных дьяволов». «Красные дьяволы» начали резво даже без Криштиану Роналду, который вышел только на последнюю четверть. Уже на 12-й минуте Рафаэль Варан открыл счет, вот только система ВАР помогла арбитру его отменить. Но вскоре на удар с центра штрафной вывели Поля Погба, который отправил мяч под перекладину.

И если «МЮ» транжирил свои моменты, то Джей Родригес в контратаке здорово разобрался с защитниками и пробил под опорную ногу голкипера. Удивительно, но за весь второй тайм у «МЮ» не было супершансов вырвать победу - 1:1.

Команда Ральфа Рангника выпала из зоны Лиги чемпионов, ее соперник остается на дне таблицы.