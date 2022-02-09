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«Манчестер Юнайтед» не смог добить «Бёрнли» и поплатился очками

09 Февраля 2022 • 00:55 Комментировать (1)
Бёрнли
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

В 24-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к «Бёрнли», главному аутсайдеру турнира, который, на удивление, пропускает реже «красных дьяволов». «Красные дьяволы» начали резво даже без Криштиану Роналду, который вышел только на последнюю четверть. Уже на 12-й минуте Рафаэль Варан открыл счет, вот только система ВАР помогла арбитру его отменить. Но вскоре на удар с центра штрафной вывели Поля Погба, который отправил мяч под перекладину.

И если «МЮ» транжирил свои моменты, то Джей Родригес в контратаке здорово разобрался с защитниками и пробил под опорную ногу голкипера. Удивительно, но за весь второй тайм у «МЮ» не было супершансов вырвать победу - 1:1.

Команда Ральфа Рангника выпала из зоны Лиги чемпионов, ее соперник остается на дне таблицы.

Протокол игры  
Бёрнли 1:1Манчестер Юнайтед
  18'Погба Поль (0:1)
(1:1) Родригес Джей47'   
Поуп НикРобертс Коннор IIТарковски ДжеймсМи БенПитерс Эрик   74'Макнил ДуайтВествуд ЭшлиБраунхилл Джош   77'Корне Максвелл  69' (Леннон Аарон (  69') Родригес ДжейВегхорст Ваут
Запасные: Корк ДжекБарнс ЭшлиСтивенс ДейлКоллинз НатанЛоутон МэттьюХеннесси УэйнБардсли ФилиппЛонг Кевин
Де Хеа ДавидДалот ДиогуВаран РафаэльМагуайр Гарри   62'Шоу ЛюкПогба ПольМактоминай Скотт  80' (Лингард Джесси (  80') Рэшфорд Маркус  85' (Эланга Энтони (  85') Фернандеш БрунуСанчо ДжедонКавани Эдинсон  68' (Роналду Криштиану (  68')
Запасные: Мата ХуанЛинделоф ВикторУан-Биссака АаронМатич НеманьяДжонс ФилХендерсон Дин
08 февраля. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 

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Бёрнли Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
09 Февраля 2022 в 01:35
Вперёд, дьяволы!!!... В Лигу Конференций... А-ха-ха-ха...
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окончен Вест Хэм 1:0 Уотфорд 1.50 4.20 6.70
окончен Ньюкасл 3:1 Эвертон 2.40 3.30 3.05
окончен Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед 6.10 4.15 1.62
09.02  22:45 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.66 4.00 5.20
09.02  22:45 Манчестер Сити ... Брентфорд 1.14 9.20 19.00
09.02  22:45 Норвич ... Кристал Пэлас 3.70 3.45 2.08
09.02  23:00 Астон Вилла ... Лидс 2.01 3.65 3.70
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