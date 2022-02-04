Рангник ожидает, что Погба будет выкладываться на всю катушку

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопросы журналистов о будущем Поля Погба, по поводу которого есть слухи, что он мог бы покинуть «Олд Траффорд». Сейчас француз восстановился после травмы и наставнику «МЮ» не терпится посмотреть, как он будет работать на поле.

- Очень рад его возвращению, возможно, он выйдет на поле уже в матче с «Мидлсбро». Выкладываться в предстоящих матчах в интересах самого Поля, ведь ему надо показывать себя, ради нового контракта или для хорошего предложения из другого клуба. Наш контракт истекает летом, - цитирует Рангника Metro.

Погба перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году за рекордные на тот момент 100 миллионов евро. Ранее он выступал за «Ювентус», которого нередко называют в качестве возможного нового места работы. Также услугами Погба интересовались в «ПСЖ» и мадридском «Реале».