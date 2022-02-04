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Рангник ожидает, что Погба будет выкладываться на всю катушку

04 Февраля 2022 • 06:04 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.10 4.10 1.55
08.02 23:00

Наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник ответил на вопросы журналистов о будущем Поля Погба, по поводу которого есть слухи, что он мог бы покинуть «Олд Траффорд». Сейчас француз восстановился после травмы и наставнику «МЮ» не терпится посмотреть, как он будет работать на поле.

- Очень рад его возвращению, возможно, он выйдет на поле уже в матче с «Мидлсбро». Выкладываться в предстоящих матчах в интересах самого Поля, ведь ему надо показывать себя, ради нового контракта или для хорошего предложения из другого клуба. Наш контракт истекает летом, - цитирует Рангника Metro.

Погба перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2015 году за рекордные на тот момент 100 миллионов евро. Ранее он выступал за «Ювентус», которого нередко называют в качестве возможного нового места работы. Также услугами Погба интересовались в «ПСЖ» и мадридском «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Поль Погба
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