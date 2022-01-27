Варан: «АПЛ – лучшая лига в мире, интенсивность матчей просто поражает»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился своими впечатлениями от первых месяцев пребывания в английской Премьер-лиге. Футболист сравнил уровень местного первенства с другими чемпионатами, в которых ему ранее приходилось выступать.

«Это лучшая лига в мире, безусловно. Интенсивность матчей просто поражает, здесь очень высокая скорость игры. При этом, в Англии особенный дух на трибунах, мне нравится эта атмосфера. В АПЛ собрались лучшие футболисты мира, даже если ведешь в счете за 10 минут до финального свистка, то нужно оставаться сконцентрированным. Может произойти все, что угодно», - цитирует француза Manchester Evening News.