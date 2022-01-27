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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Варан: «АПЛ – лучшая лига в мире, интенсивность матчей просто поражает»

27 Января 2022 • 22:49 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился своими впечатлениями от первых месяцев пребывания в английской Премьер-лиге. Футболист сравнил уровень местного первенства с другими чемпионатами, в которых ему ранее приходилось выступать.

«Это лучшая лига в мире, безусловно. Интенсивность матчей просто поражает, здесь очень высокая скорость игры. При этом, в Англии особенный дух на трибунах, мне нравится эта атмосфера. В АПЛ собрались лучшие футболисты мира, даже если ведешь в счете за 10 минут до финального свистка, то нужно оставаться сконцентрированным. Может произойти все, что угодно», - цитирует француза Manchester Evening News.    

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Манчестер Юнайтед Рафаэль Варан
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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