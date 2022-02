Роналду опубликовал фото своего дня рождения

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и португальской национальной команды Криштиану Роналду отпраздновал свой 37-й день рождения. Его Роналду отметил в кругу семьи, выложив соответствующее фото в «Твиттере» и подписав его посланием.

- Жизнь - как горки, вверх-вниз. Напряженная работа, скорости, срочные задачи, высокие ожидания... Но в итоге все сводится к семье, чести, любви, дружбе - всему, что того стоит. Спасибо за поздравления! 37, двигаемся вперед! - написал Роналду.

Life is a roller coaster. Hard work, high speed, urgent goals, demanding expectations… But in the end, it all comes down to family, love, honesty, friendship, values that make it all worth it. Thanks for all the messages! 37 and counting! ❤️