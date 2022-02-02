Бекхэм рассказал о том, как сэр Фергюсон выбрил ему голову перед матчем с «Челси»

Легендарный Дэвид Бекхэм производил сильное впечатление на поле не только своей утонченной игрой, но и внешним видом, порой совсем уж экстравагантным. Его эксперименты не всегда радовали сэра Алекса Фергюсона - его наставника в «Манчестер Юнайтед». Бекхэм вспомнил о том, как однажды «Ферги» разозлился из-за его необычной прически и заставил выбрить голову прямо перед выходом на газон «Уэмбли».

- Это было в 2000 году перед благотворительным матчем с «Челси» на «Уэмбли». Накануне матча я сделал себе смелую стрижку, но перед Фергюсоном старался не появляться, а если приходилось, то обязательно в головном уборе. В общем, до поры до времени я скрывал новинку от него. Но перед матчем мне пришлось зайти в раздевалку и снять кепку. Он увидел это и закричал «срочно убери это с головы». «Но, тренер» - я попытался улыбнуться, но он повторил еще раз «я серьезно сказал, состриги это все с головы». И мне пришлось найти бритву и побрить голову прямо перед матчем. А что поделать, тренер всегда прав, - вспомнил Бекхэм, слова которого приводит ilposticipo.it.