Whoscored: Роналду - худший футболист «МЮ» в матче с «Бёрнли»

Портал Whoscored оценил игру футболистов «Манчестер Юнайтед» во вчерашнем поединке чемпионата Англии против «Бёрнли». Напомним, что подопечные Ральфа Рангника допустили осечку, сыграв вничью – 1:1.

По оценке аналитиков, худшим игроком в составе «красных дьяволов» стал португальский центрфорвард Криштиану Роналду – 6,08 балла. Форвард начал встречу в запасе и появился на поле в середине второго тайма.

Лучшим в составе «Юнайтед» стал французский хавбек Поль Погба, который получил 7,49 балла.

Не так давно Роналду отметил день рождения. 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.