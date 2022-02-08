Рангник обозначил турнирную цель для «Манчестер Юнайтед»

Четвертое место в турнирной таблице по итогам года осчастливило бы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника, особенно в условиях того, что последние десять лет выступления в чемпионате складываются не лучшим образом. Последняя победа была одержана в последний год работы сэра Алекса Фергюсона, то есть в 2013 году.

- «Манчестер Юнайтед» не побеждал в чемпионате почти десять лет, и это говорит о серьезности кризиса. Потому, если в текущем сезоне мы займем четвертое место, это будет отличный результат, - считает Рангник, слова которого цитирует итальянский репортер Фабрицио Романо в своем «Твиттере».

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» занимает как раз четвертое место в турнирной таблице АПЛ.