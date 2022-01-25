Лингард разозлён, что «МЮ» не отпускает его в аренду

Зимнее трансферное окно близится к закрытию, а «Ньюкаслу» до сих пор не удалось достичь прогресса в переговорах по аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда. Как уверяет британская пресса, повлиять на ход сделки теперь может сам футболист.

По информации авторитетного издания The Telegraph, Лингард разозлен действиями руководства манкунианцев. Он хочет поговорить с директорами клуба, так как намерен побыстрее оформить свой переход.

Напомним, что футболист еще прошедшим летом планировал перебраться в новый коллектив для получения постоянной игровой практики, но поверил обещаниям тогдашнего наставника Уле Гуннара Сульшера.