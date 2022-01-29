«Манчестер Юнайтед» - претендент на услуги Дембеле

Усман Дембеле склоняется к тому, чтобы покинуть «Барселону», в которой он уже не находит своего места. Одним из возможных направлений Дембеле может оказаться английская Премьер-лига, на его услуги претендует «Челси». Но не только «Челси» - как сообщает football.london, «Манчестер Юнайтед» также заинтересован в услугах Дембеле.

Впрочем, у «Челси» остается такой серьезный козырь, как фигура Томаса Тухеля - он работал с Дембеле в «Боруссии» и очень высоко ценит его. Но если предложение «Манчестер Юнайтед» будет щедрее, особенно если клуб захочет сразу купить его, то «Барселона», скорее всего, продаст его именно туда.

В текущем сезоне Дембеле сыграл во всего лишь шести матчах чемпионата Испании, не забив ни одного гола.