Петер Шмейхель: «Проблема «МЮ» не в тренерах, а в футболистах»

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель отреагировал на последние провальные результаты команды. Датчанин отказался критиковать за случившееся руководство клуба, заострив свое внимание на выступлениях отдельно взятых футболистов.

«Я играл здесь, я понимаю, что должно требоваться от игроков. Но, они этого не делают, дело в них, а не в тренерском штабе. Я вижу, как рушатся традиции «МЮ». Посмотрите, например, на Поля Погба. Он полностью выпал из игры после забитого мяча в матче с «Бёрнли», - приводит слова Шмейхеля издание Daily Mail.

Напомним, что вчера, 8 февраля, манкунианцы снова потеряли очки в поединке с аутсайдером первенства, ухудшив свои шансы на попадание в топ-4.