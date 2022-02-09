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Петер Шмейхель: «Проблема «МЮ» не в тренерах, а в футболистах»

09 Февраля 2022 • 20:40 Комментировать (1)
Бёрнли
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель отреагировал на последние провальные результаты команды. Датчанин отказался критиковать за случившееся руководство клуба, заострив свое внимание на выступлениях отдельно взятых футболистов.

«Я играл здесь, я понимаю, что должно требоваться от игроков. Но, они этого не делают, дело в них, а не в тренерском штабе. Я вижу, как рушатся традиции «МЮ». Посмотрите, например, на Поля Погба. Он полностью выпал из игры после забитого мяча в матче с «Бёрнли», - приводит слова Шмейхеля издание Daily Mail.

Напомним, что вчера, 8 февраля, манкунианцы снова потеряли очки в поединке с аутсайдером первенства, ухудшив свои шансы на попадание в топ-4.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ivan_petrenko95
09 Февраля 2022 в 21:20
отчасти согласен, огромные деньги у них тратятся на средних футболистов в последние годы, глупо при таком подходе рассчитывать на серьезные трофеи. но дело и в тренерах тоже. МЮ нужен топ-тренер, понятно что таких сейчас немного, но только топ выстроит систему и заставит играть даже средних игроков. Почетино после провала в Париже не должен считаться серьезным кандидатом в МЮ. Зря они Конте не взяли пока был шанс, уж он то умеет выстроить игру
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