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«Эвертон» договорился с «МЮ» об аренде ван де Бека

30 Января 2022 • 17:49 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек до конца зимнего трансферного окна будет официально объявлен в качестве нового игрока «Эвертона». «Ириски» договорились об аренде до конца сезона, но манкунианцы настояли, чтобы в соглашение не была включена опция выкупа.

Такой информацией у себя в «Твиттере» поделился известный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, клубы уже подписали все необходимые бумаги и завершают последние детали перехода. «Эвертон» будет покрывать всю зарплату футболиста.

Отметим, что в «Юнайтед» ван де Бек практически не получал игровой практики в текущем сезоне, несмотря на обещания обоих наставников, с которыми он работал – Уле Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника.   

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек трансферы футбола - зима 2022
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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