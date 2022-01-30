«Эвертон» договорился с «МЮ» об аренде ван де Бека

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек до конца зимнего трансферного окна будет официально объявлен в качестве нового игрока «Эвертона». «Ириски» договорились об аренде до конца сезона, но манкунианцы настояли, чтобы в соглашение не была включена опция выкупа.

Такой информацией у себя в «Твиттере» поделился известный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, клубы уже подписали все необходимые бумаги и завершают последние детали перехода. «Эвертон» будет покрывать всю зарплату футболиста.

Отметим, что в «Юнайтед» ван де Бек практически не получал игровой практики в текущем сезоне, несмотря на обещания обоих наставников, с которыми он работал – Уле Гуннара Сульшера и Ральфа Рангника.