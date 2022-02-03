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Рангник прокомментировал ситуацию с Лингардом

03 Февраля 2022 • 17:29 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.10 4.10 1.55
08.02 23:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал, что полузащитник Джесси Лингард попросил у него время до понедельника, чтобы привести свои чувства в порядок. Сообщается, что англичанин обозлён на руководство клуба, которое отказалось отпускать его в аренду в зимнее трансферное окно.

«Джесси попросил время до понедельника, чтобы привести свои чувства в порядок. Он не смог покинуть клуб из-за того, что сейчас у нас проблемы с Мэйсоном Гринвудом. Также на ситуацию повлияло то, что мы не смогли договориться с другими командами», – заявил Рангник на пресс-конференции.

Отметим, что в услугах Лингарда в последний день трансферного окна были заинтересованы «Ньюкасл» и лондонский «Вест Хэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Джесси Лингард
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