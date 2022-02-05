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«МЮ» намерен перехватить главную трансферную цель «Арсенала» слухи

05 Февраля 2022 • 23:55 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

В связи с потенциальным уходом нападающего Эдинсона Кавани руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение начать поиски нового игрока на эту позицию. Манкунианцы намерены определиться с приоритетным вариантом еще до начала летнего трансферного окна, чтобы оформить сделку до старта следующего сезона.

Как свидетельствует британское издание Daily Mirror, на данный момент в шорт-лист клуба входит форвард «Реал Сосьедада» Александр Исак. Отмечается, что «МЮ» предстоит выиграть конкуренцию у «Арсенала», который считает шведа своей главной целью.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают 22-летнего футболиста в 40 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету восемь голов и два ассиста в 26 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Александр Исак Трансферы футбола - лето 2022
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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