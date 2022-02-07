«Манчестер Юнайтед» расстанется с Перейрой

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра вскоре расстанется с клубом, в котором выступает с 2015 года. Бразильский футболист, имеющий также гражданство Бельгии, должен вернуться в родные пенаты - им интересуется «Фламенго». Устные договоренности по этому поводу уже есть, обговорен размер зарплаты 26-летнего футболиста, осталось утрясти некоторые детали с клубом, уточняет UOL.

Перейра провел в составе «Манчестер Юнайтед» менее полусотни матчей, в основном в первый сезон, 2015/2016. После этого начались хождения по арендам - «Гранада», «Валенсия», «Лацио» и уже обозначенный «Фламенго», там Перейра выступал в прошлом году на правах аренды.