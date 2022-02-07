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«Манчестер Юнайтед» расстанется с Перейрой

07 Февраля 2022 • 00:00 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.05 1.55
08.02 23:00

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра вскоре расстанется с клубом, в котором выступает с 2015 года. Бразильский футболист, имеющий также гражданство Бельгии, должен вернуться в родные пенаты - им интересуется «Фламенго». Устные договоренности по этому поводу уже есть, обговорен размер зарплаты 26-летнего футболиста, осталось утрясти некоторые детали с клубом, уточняет UOL.

Перейра провел в составе «Манчестер Юнайтед» менее полусотни матчей, в основном в первый сезон, 2015/2016. После этого начались хождения по арендам - «Гранада», «Валенсия», «Лацио» и уже обозначенный «Фламенго», там Перейра выступал в прошлом году на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Манчестер Юнайтед Андреас Перейра
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