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Ван де Бек отправится в аренду в «Кристал Пэлас» - сделка находится на завершающей стадии слухи

28 Января 2022 • 20:48 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

По всей видимости, «Манчестер Юнайтед» все же согласился отдать полузащитника Донни ван де Бека в аренду в другой клуб АПЛ до конца сезона. Голландец, который не получает игровой практики несмотря на все обещания, скоро станет игроком «Кристал Пэлас».

Такими сведениями поделилась британская пресса. Сделка находится на завершающей стадии, а футболист скоро должен прибыть в новую команду для подписания контракта, передает Daily Mail.

Уточним, что при Ральфе Рангнике ван де Бек практически не появлялся на поле, но сам немецкий специалист советовал хавбеку остаться в коллективе. Подобная позиция была и у руководства «МЮ», отвергавшего до этого все предложения о покупке или аренде.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Донни ван де Бек
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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