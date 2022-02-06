Некоторые футболисты «МЮ» встали на защиту Гринвуда, раздевалка команды снова разделилась

Инцидент с арестом вингера Мэйсона Гринвуда за подозрения в насилии негативно отобразился не только на репутации «Манчестер Юнайтед», но и на атмосфере внутри коллектива. Как оказалось, некоторые футболисты команды посчитали действия руководства в отношении англичанина слишком резкими, встав на его сторону.

По информации британской прессы, раздевалка «МЮ» снова разделилась – часть игроков считают поступки Гринвуда неподобающими, а другая часть не спешит обвинять его в случившемся. Так, недопонимания между одноклубниками снова выросло, передает The Mirror.

Напомним, что Гринвуд был всячески изолирован от бренда «МЮ» - клуб пытается как можно быстрее прервать свои пути с ним.