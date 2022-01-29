Сэм Эллардайс критикует «Манчестер Юнайтед» за то, что не разглядели талант Холанна

Бывший тренер английской сборной по футболу Сэм Эллардайс считает непростительной ошибкой «Манчестер Юнайтед» то, что в свое время селекционеры клуба не удосужились пригласить Эрлинга Холанна. Уле Гуннар Сульшер, тренировавший «Манчестер Юнайтед», перед этим работал с Холанном в «Мольде» - но, каким-то образом, умудрился не разглядеть самородок буквально под носом.

- Я думаю, что если бы Сульшер догадался пригласить его, то до сих пор работал бы с в «МЮ». Как они могли его упустить, для меня загадка. Уле Гуннар работал ведь с ним! Если это случилось из-за каких-то финансовых соображений, то это крупная ошибка, - заявил Эллардайс, слова которого приводит портал Goal.