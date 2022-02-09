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Роналду не забивает уже пять матчей кряду - столь неудачной серии у него не было с 2010 года

09 Февраля 2022 • 01:36 Комментировать (1)
Бёрнли
1:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» не удержал победу в матче с «Бёрнли», а Криштиану Роналду снова не смог забить. Теперь его безголевая серия длится уже пять матчей. В последний раз Роналду забивал 30 декабря прошлого года в матче против «Бёрнли» в рамках первого круга АПЛ.

Затем были встречи с «Вулверхэмптоном», «Брентфордом», «Вест Хэмом» и кубковом матче с «Мидлсбро», а сейчас и в игре с «Бёрнли», закончившейся со счетом 1:1. Причем в матче с «Мидлсбро» Роналду не реализовал одиннадцатиметровый удар, ставший его первым промахом с точки после возвращения в клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
09 Февраля 2022 в 01:52
Ничего... Дома он сядет в криокамеру, возьмёт в руки гаджет и 400 лямов подписчиков ему утрут слёзки... Хе-хе..
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окончен Вест Хэм 1:0 Уотфорд 1.50 4.20 6.70
окончен Ньюкасл 3:1 Эвертон 2.40 3.30 3.05
окончен Бёрнли 1:1 Манчестер Юнайтед 6.10 4.15 1.62
09.02  22:45 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.66 4.00 5.20
09.02  22:45 Манчестер Сити ... Брентфорд 1.14 9.20 19.00
09.02  22:45 Норвич ... Кристал Пэлас 3.70 3.45 2.08
09.02  23:00 Астон Вилла ... Лидс 2.01 3.65 3.70
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