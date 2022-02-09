Роналду не забивает уже пять матчей кряду - столь неудачной серии у него не было с 2010 года

«Манчестер Юнайтед» не удержал победу в матче с «Бёрнли», а Криштиану Роналду снова не смог забить. Теперь его безголевая серия длится уже пять матчей. В последний раз Роналду забивал 30 декабря прошлого года в матче против «Бёрнли» в рамках первого круга АПЛ.

Затем были встречи с «Вулверхэмптоном», «Брентфордом», «Вест Хэмом» и кубковом матче с «Мидлсбро», а сейчас и в игре с «Бёрнли», закончившейся со счетом 1:1. Причем в матче с «Мидлсбро» Роналду не реализовал одиннадцатиметровый удар, ставший его первым промахом с точки после возвращения в клуб.