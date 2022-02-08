В прошедшее зимнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» отказался выходить на контакт с руководством «Барселоны» касательно перехода вингера Усмана Дембеле. В свою очередь, манкунианцы заняли выжидающую позицию и активировались только сейчас, изучая возможность подписания француза на правах свободного агента летом.

По информации испанской газеты Sport, представители «МЮ» связались с агентами футболиста, чтобы обсудить условия сотрудничества. Если же английский клуб в конечном итоге примет решение переходить к конкретным действиям, то наверняка придется предлагать Дембеле более щедрый контракт, чем «ПСЖ», который уже достиг с ним определенных договоренностей.

Помимо этих двух команд, за ситуацией пристально следят лондонские «Челси» и «Тоттенхэм».