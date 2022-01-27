Триппьер подтвердил, что им интересовался «МЮ»

Новичок «Ньюкасла» Киран Триппьер подтвердил, что им ранее интересовался «Манчестер Юнайтед». Также англичанин объяснил, почему переход в итоге так и не состоялся.

«Мы вели переговоры, но «Атлетико» требовал от них заплатить сумму отступных. За 30 летнего игрока это были огромные деньги, поэтому я понял, почему «Манчестер Юнайтед» не стал их платить. Были также и другие заинтересованные клубы. Так или иначе, всё в прошлом. Теперь меня это не тревожит», – цитирует Триппьера 90min.

Напомним, что ранее Триппьер перешёл в «Ньюкасл» за 15 миллионов евро. Ранее футболист выступал в АПЛ за «Бёрнли» и «Тоттенхэм».