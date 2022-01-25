«МЮ» нацелился на Луиса Диаса

«Манчестер Юнайтед» ближайшим летом постарается укрепить линию нападения форвардом «Порту» Луисом Диасом. В этом сезоне колумбиец был связан со многими европейскими грандами, а в начале января и вовсе появлялись слухи о том, что «Ливерпуль» согласовал трансфер футболиста, но как оказалось позже, эти новости не соответствовали действительности.

Как сообщает The Sun, «Манчестер Юнайтед» столкнётся с большой конкуренцией в попытках заполучить игрока. Среди заинтересованных клубов числятся имена мадридского «Атлетико» и дортмундской «Боруссии».

Отметим, что в этом сезоне Диас забил 16 голов за «Порту» во всех турнирах.