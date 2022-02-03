«Ищите женщину» - Клопп мог стать тренером «Манчестер Юнайтед» в 2014 году, но его отговорила супруга

В 2015 году немецкий специалист Юрген Клопп возглавил «Ливерпуль», начав одну из самых славных страниц в истории клуба. Но, как оказалось, все могло пойти иначе, если бы не женщина - в данном случае Улья, Улья Клопп, супруга нынешнего наставника «Ливерпуля».

Эту любопытную историю поведал легендарный экс-футболист «Ливерпуля» Фил Томпсон, ныне выступающий в качестве эксперта. Он рассказал об интервью, которое взял у Клоппа для норвежского телеканала TV2.

- Я спросил его, созданы ли они с «Ливерпулем» друг для друга. И знаете, что он ответил? Что он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед»! Однако его супруга отговорила его принимать предложение в 2014 году. А вот когда предложение пришло из «Ливерпуля», она же дала согласие на переход, сказав «это - правильный выбор». И Клопп создал одну из лучших команд за всю историю «Ливерпуля», - поведал Томпсон, выступавший за «красных» с 1971 по 1984 год.