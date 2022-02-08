Роналду остался в запасе «МЮ» на матч с «Бёрнли» - это единственное изменение Рангника в сравнении с игрой против «Мидлсбро»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объявил стартовый состав своей команды на предстоящий поединок с «Бёрнли» в рамках английской Премьер-лиги. Немецкий специалист решился на довольно серьезный шаг, неожиданно оставив на скамейке для запасных форварда Криштиану Роналду.

Примечательно, что это стало единственным кадровым изменением наставника в сравнении с матчем против «Мидлсбро» в Кубке Англии, который закончился для манкунианцев вылетом из турнира. Вместо португальца с первых минут сыграет Эдинсон Кавани

С полным стартовым составом «МЮ» можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru, где также пройдет текстовый репортаж. Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.