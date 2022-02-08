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Роналду остался в запасе «МЮ» на матч с «Бёрнли» - это единственное изменение Рангника в сравнении с игрой против «Мидлсбро»

08 Февраля 2022 • 22:12 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.10 4.15 1.60
Через 0 ч. -9 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объявил стартовый состав своей команды на предстоящий поединок с «Бёрнли» в рамках английской Премьер-лиги. Немецкий специалист решился на довольно серьезный шаг, неожиданно оставив на скамейке для запасных форварда Криштиану Роналду.

Примечательно, что это стало единственным кадровым изменением наставника в сравнении с матчем против «Мидлсбро» в Кубке Англии, который закончился для манкунианцев вылетом из турнира. Вместо португальца с первых минут сыграет Эдинсон Кавани

С полным стартовым составом «МЮ» можно ознакомиться на сайте Liveresult.ru, где также пройдет текстовый репортаж. Начало встречи – в 23:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Alex1972
08 Февраля 2022 в 22:19
В Бернли будут недовольны... Надо было выпускать это пустое место.... А-ха-ха-ха...
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Идет 15 минута Вест Хэм 0:0 Уотфорд 1.45 5.00 6.80
Идет 16 минута Ньюкасл 0:0 Эвертон 2.65 3.40 2.70
08.02  23:00 Бёрнли ... Манчестер Юнайтед 5.40 4.10 1.64
09.02  22:45 Тоттенхэм ... Саутгемптон 1.66 4.00 5.20
09.02  22:45 Манчестер Сити ... Брентфорд 1.14 9.20 19.00
09.02  22:45 Норвич ... Кристал Пэлас 3.70 3.45 2.08
09.02  23:00 Астон Вилла ... Лидс 2.01 3.65 3.70
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