Роналду рассказал, что продолжает его мотивировать

Во время вручения специального приза за бомбардирские достижения на Всемирной выставке в Дубае нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обратился к болельщикам, поблагодарив их за оказанную поддержку по ходу всей его карьеры.

«Вы и есть моя мотивация двигаться дальше, продолжать играть в футбол. Меня переполняет гордость, когда я вижу, как вы тепло относитесь ко мне. Не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность. Смотрите, как много людей пришли сюда сегодня. Без вас футбол станет чем-то менее значительным», - сказал португалец во время выступления на главной сцене.