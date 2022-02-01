Полиция Манчестера предъявила обвинения Гринвуду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд с воскресенья является главным антигероем футбольного мира, и его положение усугубляется с каждым днем. 20-летний парень избил и изнасиловал свою девушку, после чего оказался в полицейском участке. Клуб фактически от него отказался, равно как и ведущие футболисты «красных дьяволов». Упоминания о нем подчистили в клубном магазине и игре FIFA 2022.

Полиция Манчестера объявила о том, что футболист остается под арестом. Более того, он получил официальные обвинения в сексуальном насилии и угрозах убийством.

Вряд ли Гринвуду удастся скоро вернуться на футбольное поле.