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Полиция Манчестера предъявила обвинения Гринвуду

01 Февраля 2022 • 20:50 Комментировать (1)
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.20 4.15 1.55
08.02 23:00

Форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд с воскресенья является главным антигероем футбольного мира, и его положение усугубляется с каждым днем. 20-летний парень избил и изнасиловал свою девушку, после чего оказался в полицейском участке. Клуб фактически от него отказался, равно как и ведущие футболисты «красных дьяволов». Упоминания о нем подчистили в клубном магазине и игре FIFA 2022.

Полиция Манчестера объявила о том, что футболист остается под арестом. Более того, он получил официальные обвинения в сексуальном насилии и угрозах убийством.

Вряд ли Гринвуду удастся скоро вернуться на футбольное поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
01 Февраля 2022 в 21:10
Просто аху#ть . Насколько надо быть повернуты на голову ,чтобы вместо того ,чтобы получив такой шанс в 20 лет уйти в карьеру полностью ,такую ху#ню заварить. По ходу поверил слишком в себя.
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