Криштиану Роналду любит интриговать своих подписчиков в социальной сети «Инстаграм» и в то время, как его всегдашний конкурент Лионель Месси решил похвастать 300-миллионным подписчиком, CR7 решил продемонстрировать свой могучий торс. А заодно поинтриговать своих поклонников вопросом, зачем-то натянувший на себя шапку Роналду спросил их буквально следующее: «Угадай, что я намереваюсь сделать?!»

На его пост тут же отреагировала в комментариях супруга Роналду.

- Я знаю 1000%, - написала Джорджина Родригес.

В текущем сезоне на счету Роналду уже восемь голов в восемнадцати проведенных матчах английской Премьер-лиги.