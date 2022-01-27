Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду заинтриговал своих подписчиком фото с голым торсом и загадочным вопросом фото

27 Января 2022 • 00:53 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.20 1.55
08.02 23:00

Криштиану Роналду любит интриговать своих подписчиков в социальной сети «Инстаграм» и в то время, как его всегдашний конкурент Лионель Месси решил похвастать 300-миллионным подписчиком, CR7 решил продемонстрировать свой могучий торс. А заодно поинтриговать своих поклонников вопросом, зачем-то натянувший на себя шапку Роналду спросил их буквально следующее: «Угадай, что я намереваюсь сделать?!»

На его пост тут же отреагировала в комментариях супруга Роналду.

- Я знаю 1000%, - написала Джорджина Родригес.

В текущем сезоне на счету Роналду уже восемь голов в восемнадцати проведенных матчах английской Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Января
00:53 · Англия. Премьер-лига
Роналду заинтриговал своих подписчиком фото с голым торсом и загадочным вопросом фото
00:04 · Англия. Премьер-лига
Мончи - о Марсьяле: «Это была очень сложная операция»
26 Января
23:03 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и УЕФА расследуют деятельность Терри 1
22:41 · Англия. Премьер-лига
Экс-футболист «Челси»: «Только Моуринью произвёл больший эффект, чем Тухель»
22:22 · Англия. Премьер-лига
«Уотфорд» подписал Калу официально
22:05 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» договорился с «Валенсией» по Вассу
21:30 · Англия. Премьер-лига
Филлипс может покинуть «Ливерпуль»
19:16 · Англия. Премьер-лига
После неудачи с Влаховичем, «Арсенал» и «Ньюкасл» нацелились на Осимхена
19:09 · Англия. Премьер-лига
Виейра настаивает на аренде ван де Бека в «Кристал Пэлас»
19:03 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» подтвердил выкуп Хвана у «Лейпцига»
17:58 · Англия. Премьер-лига
АПЛ ясно дала понять, при каких условиях будет отменять матчи 1
17:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в борьбе за де Лихта
17:35 · Англия. Премьер-лига
«Лион» опровёрг слухи о переходе Гимараэша в «Ньюкасл»
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» может включиться в борьбу за Дибалу
16:46 · Англия. Премьер-лига
Марсьяль не стал отрицать, что останется в «Севилье» в следующем сезоне
Все новости
Рекомендуем