Рэшфорд и Лингард были вынуждены извиниться за фото со скандальным рэппером

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард вляпались в небольшой скандал, опубликовав фотографии со скандальным рэппером Уайли. Его творчество запрещено в Великобритании из-за многочисленных антисемитских выпадов в его песнях.

В частности, он предлагал темнокожим начать войну против евреев. Уайли допелся до того, что он запрещен также и на Facebook, в Youtube, в «Твиттере» - в общем, во всех мало-мальски значимых социальных сообществах.

Это не помешало Рэшфорду и Лингарду сфотографироваться с ним, за что обоим впоследствии пришлось извиняться в «Твиттере». Оба в обтекаемой форме заверили, что всячески осуждают антисемитизм, а также были «неправильно поняты» - фото, дескать, было вырвано из некоего контекста, сообщает публикация портала Goal.com.