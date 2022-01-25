Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рэшфорд и Лингард были вынуждены извиниться за фото со скандальным рэппером

25 Января 2022 • 20:24 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.20 1.55
08.02 23:00

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Джесси Лингард вляпались в небольшой скандал, опубликовав фотографии со скандальным рэппером Уайли. Его творчество запрещено в Великобритании из-за многочисленных антисемитских выпадов в его песнях.

В частности, он предлагал темнокожим начать войну против евреев. Уайли допелся до того, что он запрещен также и на Facebook, в Youtube, в «Твиттере» - в общем, во всех мало-мальски значимых социальных сообществах.

Это не помешало Рэшфорду и Лингарду сфотографироваться с ним, за что обоим впоследствии пришлось извиняться в «Твиттере». Оба в обтекаемой форме заверили, что всячески осуждают антисемитизм, а также были «неправильно поняты» - фото, дескать, было вырвано из некоего контекста, сообщает публикация портала Goal.com.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джесси Лингард Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Января
21:47 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» настаивает на аренде ван де Бека
21:43 · Англия. Премьер-лига
«Фанаты «Арсенала» не умеют прощать»: Адебайор прокомментировал ситуацию Обамеянга в лондонском клубе
21:22 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может перебраться в «Милан»
21:07 · Англия. Премьер-лига
Сапата согласовал детали личного контракта с «Ньюкаслом» 1 слухи
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за лидера «Порту» - лондонцы отправили официальное предложение в размере 45 миллионов евро слухи
20:45 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» возобновит переговоры с Витором Перейрой, также с руководством клуба встретится Лэмпард слухи
20:36 · Англия. Премьер-лига
Альварес подпишет с «Манчестер Сити» пятилетний контракт
20:24 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд и Лингард были вынуждены извиниться за фото со скандальным рэппером
20:05 · Англия. Премьер-лига
Только Канселу имеет худший процент реализации моментов в текущем сезоне, чем Месси 2
19:35 · Англия. Премьер-лига
Раньери оставил послание болельщикам «Уотфорда»
19:26 · Англия. Премьер-лига
Джака зимой может оказаться в «Роме» 1
19:20 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» не даст «Севилье» выкупить Марсьяля 1
19:09 · Англия. Премьер-лига
Госенс предпочитает перейти в «Интер», а не в «Ньюкасл» 1
19:04 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» назвала цену на Карлоса
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не оставляет попытки купить Гимарэша
Все новости
Рекомендуем