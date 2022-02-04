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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стала известна стоимость автопарка Роналду

04 Февраля 2022 • 00:28 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.10 4.10 1.55
08.02 23:00

Недавно стриминговый сервис Netflix выпустил специальный репортаж о жизни возлюбленной нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, Джорджине Родригес. Документальный сериал появился в сети под названием «Я – Джорджина», а в одной из сцен супруга португальца показала съемочной группе гараж футболиста в Манчестере.

Местные журналисты оперативно оценили общую стоимость автопарка, состоящего из целого ряда дорогих машин. Согласно предоставленным данным, гараж Криштиану оценивается в 17 миллионов фунтов стерлингов. Самым дорогим экземпляром считается Bugatti Chiron, цена которого составляет более двух миллионов фунтов.

В остальном, британская пресса отмечает McLaren Senna (750 тысяч), Ferrari 599 GTO (500 тысяч) и Rolls-Royce Phantom Drophead (также 500 тысяч).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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