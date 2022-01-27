Полузащитник «МЮ» уйдёт в аренду в «Рейнджерс»

Шотландский «Рейнджерс» согласовал с «Манчестер Юнайтед» аренду полузащитника Амада Диалло. Согласно сообщениям Фабрицио Романо, клубы достигли соглашения о полугодовой аренде без права выкупа.

Также сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник лично одобрил эту сделку, дав знать футболисту, что не нуждается в его услугах в оставшейся части сезона. Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшие несколько часов.

В этом сезоне Амад Диалло не провёл ни одного матча за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии. 19-летний ивуариец оказался в составе «красных дьяволов» летом 2020 года, когда клуб приобрёл его у «Аталанты».