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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Полузащитник «МЮ» уйдёт в аренду в «Рейнджерс»

27 Января 2022 • 16:25 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

Шотландский «Рейнджерс» согласовал с «Манчестер Юнайтед» аренду полузащитника Амада Диалло. Согласно сообщениям Фабрицио Романо, клубы достигли соглашения о полугодовой аренде без права выкупа.

Также сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник лично одобрил эту сделку, дав знать футболисту, что не нуждается в его услугах в оставшейся части сезона. Официальное подтверждение сделки ожидается в ближайшие несколько часов.

В этом сезоне Амад Диалло не провёл ни одного матча за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии. 19-летний ивуариец оказался в составе «красных дьяволов» летом 2020 года, когда клуб приобрёл его у «Аталанты».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Глазго Рейнджерс Амад Диалло
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