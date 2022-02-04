«МЮ» лидирует в борьбе за Араухо

«Манчестер Юнайтед» следующим летом хочет приобрести защитника каталонской «Барселоны» Рональда Араухо, который ранее отказался продлевать контракт с «сине-гранатовыми». По сообщениям The Sun, «красные дьяволы» являются фаворитами в борьбе за подписание уругвайского защитника.

Ранее также появлялся информация о том, что Араухо станет одной из главный трансферных целей лондонского «Челси», который летом может испытать дефицит центральных защитников из-за ситуации с контрактами.

Отметим, что Араухо провёл 16 матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя забитыми голами.