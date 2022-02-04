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«МЮ» лидирует в борьбе за Араухо

04 Февраля 2022 • 18:45 Комментировать
Бёрнли
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Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

«Манчестер Юнайтед» следующим летом хочет приобрести защитника каталонской «Барселоны» Рональда Араухо, который ранее отказался продлевать контракт с «сине-гранатовыми». По сообщениям The Sun, «красные дьяволы» являются фаворитами в борьбе за подписание уругвайского защитника.

Ранее также появлялся информация о том, что Араухо станет одной из главный трансферных целей лондонского «Челси», который летом может испытать дефицит центральных защитников из-за ситуации с контрактами.

Отметим, что Араухо провёл 16 матчей в чемпионате Испании, где отметился двумя забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рональд Араухо
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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