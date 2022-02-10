Стало известно о предматчевом ритуале Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду остался на скамейке запасных во время выездного матча с «Бёрнли» во время выездного матча 24-го тура Премьер-лиги. Когда португальский футболист выходил на поле, телекамеры зафиксировали его ритуал. Криштиану Роналду шесть раз поцеловал щитки с изображением герба Португалии и семьи футболиста. Правда, в тот раз ритуал не особо помог, во втором тайме манкунианцы не смогли забить, да и особо моментов не имели, в итоге ничья 1:1 с аутсайдером чемпионата Англии.

Напомним, что этот сезон для Роналду первый в «МЮ» после возвращения на «Олд Траффорд» из «Ювентуса».