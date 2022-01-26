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Манчини может скоро стать тренером «Манчестер Юнайтед», считают в Италии

26 Января 2022 • 05:42 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.20 1.55
08.02 23:00

Роберто Манчини, в настоящий момент возглавляющий сборную Италии и приведший ее к золоту на чемпионате Европы по футболу, может стать тренером «Манчестер Юнайтед». Такую гипотезу высказал авторитетный итальянский репортер Фабрицио Романо. Своим мнением он поделился в качестве приглашенного на видеоподкаст Рико Фердинанда - FIVE.

По словам Романо, Манчини мечтает о возвращении в АПЛ, где он уже работал с «Манчестер Сити». Более конкретная информация на эту тему может появиться после стыковых матчей за право участия в чемпионате мира - 2022 - Италия вынуждена пробиваться на турнир через это сито, не сумев выиграть свою отборочную группу.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Роберто Манчини
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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