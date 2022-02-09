Рангник разочарован ничьей с «Бёрнли»

«Манчестер Юнайтед» не удержал победу в гостевом поединке с «Бёрнли», хотя после первой половины игры лидировал. Закрепить преимущество не получилось, и в итоге фавориту пришлось довольствоваться одним очком вместо трех. Наставник «МЮ» Ральф Рангник не очень доволен подобным исходом.

- В первом тайме мы действовали очень хорошо и забили три мяча, правда, два из них не были засчитаны. К сожалению, второй тайм получился менее агрессивным с нашей стороны, а соперник прибавил - было понятно, что на вторую половину игры они выйдут заряженными на действия. Я разочарован этим вечером, потому что мы заслуживали больше, чем очко. Нам не повезло, не хватило чуть удачи, - заявил Рангник, слова которого приводит BBC Sport.