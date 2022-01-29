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Роналду трогательно обратился к болельщикам

29 Января 2022 • 06:40 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
6.00 4.10 1.55
08.02 23:00

Криштиану Роналду выступил с трогательной речью перед болельщиками, выступая перед собравшейся публикой в одном из выставочных павильонов Дубая. В своем обращении Роналду заявил, что болельщики являются его главной мотивацией, выгоняющей его на поле снова и снова.

- Слушайте внимательно. Эти слова - они вырываются прямо из сердца. Я не думал, что тут соберется столько людей, желающих пообщаться со мной. Вы, ребята, вы и есть моя мотивация.  Мы ориентируемся на фанов. Это тепло, эта любовь - все это вызывает во мне гордость. Мне не хватает слов, чтобы описать это чувство, - заявил Роналду, слова которого приводит Manchester Evening News.

В текущем сезоне Роналду забил восемь голов в восемнадцати матчах чемпионата в составе «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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БЁРНЛИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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