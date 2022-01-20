Экс-игрок «Челси» призвал Рангника наказать Роналду

Бывший игрок «Челси» Энди Таунсенд прокомментировал поведение португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче против «Брентфорда». Напомним, что после того, как Роналду был заменён, игрок разъярённо швырнул свою куртку на газон.

«Это неприемлемо. Рангник должен обсудить с ним это после матча, но он этого не сделает. Если же это сделает кто-то из партнёров, то Роналду может обидеться», – цитирует Таунсенда Talksport.

В этом сезоне Роналду провёл 17 матчей в АПЛ, где забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи. Игрок вернулся в Манчестер летом 2021 клуба, когда «красные» дьяволы выкупили его у туринского «Ювентуса».