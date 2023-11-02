Вячеслав Литвинов: Сторожук убивал на тренировках нагрузками

Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов вспомнил период работы Александра Сторожука во главе «Краснодара».

«Да со всем он справился. Даже иностранцам было тяжело на сборах у Саныча. Убивал он людей! В хорошем плане. Нагрузки такие, что мы в конце сезона мощно бегали», — приводит слова Литвинова Sport24. Игрок отметил, что специалист правильно выстроил свою работу, рассказал также, что не все легионеры «быков» понимали требования Сторожука.

Напомним, что Александр Сторожук руководил «Краснодаром» в 2022 году. Сейчас 41-летний специалист возглавляет тульский «Арсенал».