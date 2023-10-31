Ловчев: Кордоба разочаровал в игре с ЦСКА

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал игру «Краснодара» в матче 13-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1).

«От «Краснодара» ждал большего. Да, моменты были, но штурма я не увидел во втором тайме — мало создали моментов для лидера. Разочаровал в этой игре лучший форвард РПЛ Кордоба. Он должен делать в таких командах что-то сверх того, что умеет», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Стоит сказать, что поражение от ЦСКА стало первым для «Краснодара» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги. Однако данная осечка не сказалась на лидерстве «быков», которые лидируют в турнирной таблице с четвертого тура.

Следующим соперником «Краснодара» в РПЛ станут «Крылья Советов».