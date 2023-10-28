Булыкин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Краснодар»

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА сыграет против «Краснодара».

Эксперт считает, что «быкам» будет тяжело удержать лидерство в чемпионате, так как им не хватает опыта, чтобы бороться за золотые медали, и, по его мнению, игра с «армейцами» будет показательной.

«Несмотря на погодные условия, игра должна быть результативной. Я думаю, что будет ничья, хотя ЦСКА должен побеждать — и, скорее всего, у него это получится», - приводит слова Булыкина Sport24.

Поединок состоится завтра, 29 октября, и начнётся в 19:30 по московскому времени.