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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков поделился ожиданиями от матча между ЦСКА и «Краснодаром»

27 Октября 2023 • 17:43 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
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29.10 19:30

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче 13-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Краснодаром».

«Никаких ожиданий нет. Рядовая игра чемпионата, обычная. «Краснодар» борется за чемпионство? Ну и пусть борется себе. ЦСКА тоже борется за призовые места, и слава богу. Ничего необычного я здесь не вижу. Какой-то феерии из голов не жду», — приводит слова Колоскова «Матч ТВ».

По его мнению, победа «быков» закрепит их чемпионские амбиции, отметив преимущество в турнирной таблице над «Зенитом».

Напомним, что ЦСКА примет «Краснодар» на «ВЭБ Арене» в воскресенье, 29 октября. «Быки» находится на первом месте, на пять очков опережая «Зенит».

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ЦСКА Москва Краснодар Российская Премьер-Лига Вячеслав Колосков ещё теги

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