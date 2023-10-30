Чанов: «У ЦСКА есть внутренний стержень»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о матче 13-го утра РПЛ, в котором «армейцы» одержали победу над нынешним лидером турнирной таблицы «Краснодаром» (1:0).

По мнению специалиста, ЦСКА добился успеха за счёт своего характера и волевых качеств.

«Если посмотреть на выступления ЦСКА в нынешнем сезоне, то заметно, что у команды мало поражений, но много ничьих. Не обладая очень мощным и глубоким составом, «армейцы» очень редко проигрывают. Значит у команды есть внутренний стержень», — приводит слова Чанова Vprognoze.ru.

После 13 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 21 набранное очко. Отставание «красно-синих» от первого «Краснодара» сейчас составляет семь баллов.