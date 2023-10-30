Хомуха: ЦСКА заслуженно обыграл «Краснодар»

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха оценил победу «армейцев» над «Краснодаром» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Заслуженная победа «армейцев» в этом матче. Хочется поздравить ЦСКА с важной победой над лидером РПЛ. Выиграли за счёт игровой дисциплины, самоотдачи и игры Игоря Акинфеева», — приводит слова эксперта Metaratings.ru. По мнению Хомухи, «Краснодару» будет тяжело удержать первое место в турнирной таблице РПЛ на фоне набравшего ход «Зенита».

ЦСКА одержал минимальную победу благодаря голу Фёдора Чалова. С 21 очком «армейцы» находятся на пятом месте в турнирной таблице чемпионата.