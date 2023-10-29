Мостовой: «Матч с ЦСКА станет определяющим для «Краснодара»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором ЦСКА примет на своём поле нынешнего лидера турнирной таблицы «Краснодар».

«У ЦСКА есть проблемы с составом. Но матч будет в Москве, поэтому шансы равны. Этот матч станет определяющим для «Краснодара», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, ранее из-за разрыва крестообразной связки колена на длительный срок выбыл полузащитник «армейцев» Максим Мухин.

Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится сегодня, 29 октября, в Москве. Начало этой встречи запланировано на 19:30 по местному времени.