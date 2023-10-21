Акинфеев провёл 18-й сухой матч против «Рубина» - больше, чем против кого-либо ещё

Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев в субботу днём принял участие в гостевом матче против казанского «Рубина». Он закончился нулевой ничьей.

Как отмечает телеграм-канал «Цифроскоп», Акинфеев уже в 18-й раз в чемпионатах России отыграл на ноль в матчах именно с этим казанским клубом. Это больше, чем с любым другим соперником, против которого играл ЦСКА с Игорем в составе.

Кстати, ранее Акинфеев выбрался на третье место среди голкиперов за всю историю Российской премьер-лиги по проценту сухих матчей, сыгранных в текущем веке.