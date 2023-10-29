Защитник ЦСКА Агапов — о победе над «Краснодаром»: Результат закономерен

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов высказался о победе над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.

Игрок отметил, что в команде не смотрели на то, что соперник находится на первом месте.

«Тренерский штаб нам все показал, а мы старались все выполнить. Думаю, что результат закономерен. У нас были моменты, чтобы забить еще», - заявил Агапов журналистам.

Напомним, что единственный мяч забил нападающий Фёдор Чалов, который отличился на 41- й минуте.

ЦСКА благодаря победе поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.