Защитник ЦСКА Агапов — о победе над «Краснодаром»: Результат закономерен

Защитник московского ЦСКА Илья Агапов высказался о победе над «Краснодаром» (1:0) в матче 13-го тура Российской премьер-лиги.
Игрок отметил, что в команде не смотрели на то, что соперник находится на первом месте.
«Тренерский штаб нам все показал, а мы старались все выполнить. Думаю, что результат закономерен. У нас были моменты, чтобы забить еще», - заявил Агапов журналистам.
Напомним, что единственный мяч забил нападающий Фёдор Чалов, который отличился на 41- й минуте.
ЦСКА благодаря победе поднялся на пятую строчку в турнирной таблице, имея в своём активе 21 очко.
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