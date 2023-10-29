Сёмин — о матче ЦСКА - «Краснодар»: Это был один из лучших матчей «быков»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о матче 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором ЦСКА на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 1:0 оказался сильнее «Краснодара» благодаря голу Фёдора Чалова.

Специалист отметил, что «быки» провели один из лучших матчей в этом сезоне, а удача была на стороне «армейцев».

«Они заслужили эту победу, много боролись, плюс блестящая игра Акинфеева. «Краснодар» показал очень хороший футбол, но реализации явно не хватает. Матч — хороший, качественный», - приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».