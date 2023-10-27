«Сафонова рано сравнивать с Акинфеевым» — Пономарёв

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв считает, что не стоит сравнивать вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова с голкипером «армейцев» Игорем Акинфеевым.

«Сафонова пока рано сравнивать с Акинфеевым. Матвей часто пропускает «свои мячи», как говорят вратари. А Игорь выделяется стабильностью», — приводит слова Пономарёва портал «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Сафонов еще молод по меркам вратаря, ему не хватает опыта, поэтому сейчас его нельзя назвать надежным голкипером.

В воскресенье, 29 октября, ЦСКА примет на своем поле «Краснодар» в матче 13-го тура чемпионата России. Портал LiveResult проведет прямую трансляцию игры в текстовом формате, начало — в 19:30 по мск.