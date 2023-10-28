37-летний Набабкин высказался о своей физической форме

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о своей физической форме.

Игрок столичного клуба отметил, что чувствует себя хорошо и отметил, что его физическая форма, возможно, даже лучше, чем десять лет назад, хотя безусловно тогда было больше сил.

«Есть ли личные секреты того, как так долго оставаться в форме? Если честно, ничего особенного не делаю, всё как и у всех. Чтобы поддерживать хорошую форму, нужно оставаться профессионалом во многих аспектах», - приводит слова Набабкина пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне 37-летний футболист принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.