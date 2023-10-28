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37-летний Набабкин высказался о своей физической форме

28 Октября 2023 • 16:04 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
1 2.30 X 3.65 2 3.10
29.10 19:30

Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин высказался о своей физической форме.

Игрок столичного клуба отметил, что чувствует себя хорошо и отметил, что его физическая форма, возможно, даже лучше, чем десять лет назад, хотя безусловно тогда было больше сил.

«Есть ли личные секреты того, как так долго оставаться в форме? Если честно, ничего особенного не делаю, всё как и у всех. Чтобы поддерживать хорошую форму, нужно оставаться профессионалом во многих аспектах», - приводит слова Набабкина пресс-служба ЦСКА.

В текущем сезоне 37-летний футболист принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Кирилл Набабкин

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