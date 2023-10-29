Чалов: «Прекрасно понимали, что нужно делать, поэтому у нас было достаточно моментов»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Краснодар» Фёдор Чалов поделился впечатлениями от игры для «Матч ТВ».

- Считаешь, сколько раз ты признавался лучшим игроком матча?

- Если честно, нет. Дома стоят статуэтки, не знаю, правда, какая.

- Сегодня был весьма специфический матч в том смысле, что с тобой в пару вышел Антон Заболотный. Что это за особенность? Потому что в трех предыдущих играх он выходил только на замену, а сейчас в старте. Как вы распределяли обязанности? Расскажи об игре в нападении против очень странной схемы «Краснодара», непривычной для соперника.

- На самом деле той весной мы играли постоянно в паре, так что ничего нового не было в этом плане. Разобрали игру, все прекрасно понимали, что нужно делать, поэтому у нас было достаточно моментов.

- А вам как нападающему было понятно, соперник играет в три центральных защитника или в пять? Вы были готовы к таким трансформациям в обороне?

- Они периодически менялись, да, но мы были готовы и ничего такого сверхъестественного не увидели.

- ЦСКА одерживает победу после целой серии ничьих. Было какое-то ощущение, когда во втором тайме «Краснодар» поддавливал, ЦСКА снова может сыграть вничью?

- Когда такое идет, конечно, всегда хочется ее переломить, всегда верим в лучшее. Сегодня, по мне, заслуженно победили.

- Настроение. У ЦСКА очень много травм, постоянно выбирается всё новый и новый состав, он не повторяется в каждой новой игре. Как чувствует себя команда как коллектив? Есть ощущение, что что-то идет не так?

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- У нас в команде все большие профессионалы, могут играть на любой позиции, так что в этом проблем нет. Что-то новое это вносит всегда, какой-то позитив.

- То есть, не удивимся, если ты однажды сыграешь в обороне? Или как Макс Мухин говорил, в воротах?

- Максу Мухину скорейшего выздоровления, мы все ему желаем, что он вернется только сильнее.