Ивич: У нас нет проблем против команд, играющих в пять защитников

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- Вопрос по составу. Вместо Кривцова играет Кади. Что это значит с точки зрения тренера, в чем идея? Потому что мы его обычно видим на фланге.

- В плане Кади мы его и до этого использовали так, он играл в матче с самого начала тоже. Нет никаких проблем с тем, что Кади играет, а Кривцов не играет с самого начала. Это тактическое решение, мы Кривцовым удовлетворены, как он играет и себя показывает. Так что Кривцов, возможно, и сегодня будет играть в матче, но не с самого начала.

- Мы заметили, что у «Краснодара» есть трудности с командами, которые играют в три центральных защитника и хорошо атакуют фланговыми защитниками. Это матч против «Факела», игра против «Балтики», где на флангах в первом тайме особенно были проблемы. Сейчас ЦСКА тоже играет в пять защитников. Вы учитывали это при выборе состава на матч?

- В плане игры, когда в обороне стоит пять игроков, так действуют не только те команды, которые вы назвали. Данная схема используется «Пари НН» и «Сочи». Играть против такой команды, использующей данную тактику, у нас никогда проблем нет. Нельзя предсказать, что в игре произойдет, игра непредсказуемая. И мы готовимся показать хороший футбол. У нас всегда курс на победу.