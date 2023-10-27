Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Краснодаром».

- Вас удивит, если ЦСКА снова сыграет вничью, на этот раз с «Краснодаром», который в прошлом туре потерял очки?

- У любой команды рано или поздно наступает спад. Судя по двум последним матчам с «Ростовом» и «Балтикой», у «быков» он наметился. Как быстро из этого выйти и свести к минимуму потери - решать Ивичу. У ЦСКА есть свои проблемы – череда травм защитников, невнятная игра. Поэтому такой результат. ЦСКА дома умеет преподносить сюрпризы, поэтому можно ожидать чего угодно в этом матче, вплоть до победы «армейцев». Хотя для меня фаворит все равно «Краснодар».

- У ЦСКА дисквалифицирован Роша и травмировался Мухин. Что делать Федотову?

- Выбор небольшой. Есть молодежь. Непонятно, что с Набабкиным, который не ездил на предыдущую встречу по причине недомогания. Если бы Федотов был более дальновидным и обкатывал молодежь, то сейчас не боялся бы, потому что справа есть Лукин, слева можно поставить Агапова и Рядно в защиту. Есть Мойзес. Можно попросить Келвина сыграть построже, без подключений. Или в эту зону можно вернуть Гайича и сделать центр с Келвином. То есть вариантов много.

- Для вас лидерство «Краснодара» и то, что команда еще ни разу не проиграла, это сенсация?

- Да, но еще в том году было видно, что вырисовывается коллектив. Не зря они играли в финале Кубка с ЦСКА. У них прагматичная игра, которая приносит результат. Есть дисциплина. Каждый знает свой маневр. Не скажу, что «быки» удивили. Скорее, другие команды. Причем со знаком минус. Это ЦСКА, «Спартак», «Локомотив». Также в начале сезона пробуксовал «Зенит». Понятно, что этим смог воспользоваться «Краснодар». Мы не видим, что он сейчас на голову сильнее всех. Просто представился шанс, и южане им воспользовались. Молодцы. Есть интрига.

Елена Григорьевская